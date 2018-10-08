«بذار» السويداء تعلن عن بدء التعاقد لزراعة القمح خلال الموسم الحالي

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في السويداء اليوم عن بدء التعاقد مع مزارعي القطاعين التعاوني والخاص لزراعة مساحات من بذار القمح من صنفي شام 3 ودوما 1 خلال الموسم الحالي.

وأشار مدير فرع المؤسسة المهندس وائل الطويل إلى أن الهدف من التعاقد تنفيذ الخطة الإنتاجية لتأمين البذار اللازمة من القمح للمزارعين لزراعته خلال المواسم القادمة.

ودعا الطويل الراغبين بالتعاقد الى اصطحاب وثائق التنظيم الزراعي الصادرة عن الوحدات الإرشادية وتقديم طلب تعاقد مصدق أصولا من دائرة الزراعة في منطقة التعاقد ليتم بعدها إجراء الكشف من المختصين بالفرع على المساحات المراد التعاقد عليها لاعتمادها في حال مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة وتزويد المتعاقدين بالبذار المحسنة بسعر 180 ليرة للكيلو غرام الواحد.

ويستمر استقبال طلبات التعاقد لغاية الأول من الشهر القادم وذلك في ديوان فرع المؤسسة.