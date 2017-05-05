بذريعة الإنقلاب.. النظام التركي يعتقل أكثر من 100 قاض ومدع

أصدرت سلطات النظام التركي اليوم أوامر بعزل واعتقال اكثر من مئة قاض ومدع بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي.

وذكرت وسائل اعلام تركية ان //الحكومة عزلت 107 من القضاة والمدعين بسبب صلاتهم بمحاولة الانقلاب// موضحة أن أوامر اعتقال صدرت بحقهم.

وكانت سلطات النظام التركي أعلنت فى التاسع والعشرين من الشهر الماضي فصل نحو أربعة الاف موظف على خلفية محاولة الانقلاب.

ويواصل نظام رجب طيب أردوغان منذ فرض حالة الطوارىء بذريعة محاولة الانقلاب حملات القمع والاعتقال والاقالة بحق عشرات الاف الاشخاص بمن فيهم مدرسون وقضاة وبرلمانيون واعلاميون اضافة الى عسكريين وضباط كبار في الجيش والشرطة.