بذريعة مواجهة روسيا.. “البنتاغون”يطالب أن تتزود واشنطن بأسلحة نووية

طلبت وزارة الدفاع الاميركية “البنتاغون”أن تتزود واشنطن بأسلحة نووية جديدة “ذات قوة محدودة” بذريعة “مواجهة روسيا” الأمر الذي يثير المخاوف من عودة سباق التسلح وازدياد خطر النزاع النووي.

ونقلت “ا ف ب” عن البنتاغون قوله في تقرير “الحال النووية” الذي نشره اليوم أن ما يقلق واشنطن خصوصا هو “عودة موسكو الحاسمة إلى التنافس بين القوى الكبرى” وفق ما ذكر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في مقدمة الوثيقة التي جاءت في 75 صفحة.

يشار إلى أن روسيا أعلنت مراراً أنها لا تنوي الانجرار إلى سباق التسلح النووي الذي أطلقه الجيش الأمريكي لكنها ستتخذ كل الإجراءات الفعالة لضمان أمنها القومي.

وكان رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف أكد الشهر الماضي أن التوجه الأمريكي لإنشاء وحدتين بحريتين جديدتين للأسلحة النووية سيزيد التوتر في العالم.