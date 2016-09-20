برئاسة لافروف.. اجتماع لمجموعة “دعم سورية” لوقف الأعمال القتالية

بدأ على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اجتماع وزراء خارجية “مجموعة دعم سورية” لبحث موضوع وقف الأعمال القتالية في سورية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر في الوفد الأمريكي إن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والامريكي جون كيري كانا على اتصال دائم على مدى الأسبوع الأخير بعد بدء سريان اتفاق وقف الاعمال القتالية في سورية يوم ال 12 من أيلول الجاري مشيرا إلى أن هذه الاتصالات ستستمر في الأيام المقبلة.

وعقد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري قبيل هذا الاجتماع لقاء ثنائيا.