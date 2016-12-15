برافو سيغادر مانشستر سيتي الصبف المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن التشيلي كلاوديو برافو حارس نادي مانشستر سيتي، قد يرحل عن النادي الإنجليزي الصيف القادم.

وقالت صحيفة “ديلي ستار”، إن برافو ومن حوله يرون أن قدومه لمانشستر سيتي من أسوأ القرارات التي اتخذها الحارس في حياته.

ويُقال أن اللاعب يكافح من أجل التأقلم مع أجواء إنجلترا وتعلم اللغة الإنجليزية، حيث وصل برافو إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني.

ووفقًا للتقارير الواردة من إسبانيا فإن ناديه السابق ريال سوسييداد قد يكون مهتمًا باستعادته مرة آخرى، كما أبدت أندية مثل فياريال وسيلتا فيجو رغبة بضم الحارس أيضًا.