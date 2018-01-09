برايتون يتغلب على كريستال بالاس في كأس الاتحاد الإنكليزي

تغلب برايتون على نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم.

وتقدم برايتون في الدقيقة 25 لكن بكاري ساكو أدرك التعادل للفريق اللندني في الدقيقة 69 ومن ثم أحرز البديل غلين موراي هدفا في الدقيقة 87 .