رياضة برايتون يتغلب على كريستال بالاس في كأس الاتحاد الإنكليزي 2018/01/09 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet تغلب برايتون على نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم. وتقدم برايتون في الدقيقة 25 لكن بكاري ساكو أدرك التعادل للفريق اللندني في الدقيقة 69 ومن ثم أحرز البديل غلين موراي هدفا في الدقيقة 87 . اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات