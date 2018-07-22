برحيل رونالدو.. مودريتش ملك مدريد الجديد

وضع رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد، إلى يوفنتوس، الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب الملكي، في مكانة خاصة.

وكشف موقع “بليتشر ريبورت” اليوم الأحد، أنه منذ رحيل رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا، أصبح قميص مودريتش، هو الأكثر مبيعًا في متاجر النادي.

وقال الموقع: “مودريتش ملك ريال مدريد الجديد”

ويعد مودرتيش، من أبرز لاعبي النادي الملكي في الوقت الحالي، حيث ساهم في فوز الفريق بالعديد من البطولات، ونال مؤخرا جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018.

ورحل رونالدو، إلى صفوف البيانكونيري، مقابل 100 مليون يورو لمدة 4 أعوام.