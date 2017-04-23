برشلونا يقاسم الريال صدارة الليغا

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى فوز ثمين على غريمه ريال مدريد، في لقاء الكلاسيكو، الذي جمعهما، يوم الأحد، ضمن المرحلة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشعل البرازيلي كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، مدرجات “سانتياغو برنابيو”، بتسجيله الهدف الأول للفريق الملكي، في الدقيقة 29، من متابعة لكرة على أبواب المرمى. ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، فقد أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التعادل، في الدقيقة 33، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن مر بمهارة من بين عدد من اللاعبين.

ووضع الكرواتي إيفان راكيتيش “إيفان الرهيب” العملاق الكاتالوني، في المقدمة، بحلول الدقيقة 73، بتسديدة صاروخية، لا تصد ولا ترد، في الزاوية اليسرى البعيدة.

وتلقى الفريق الملكي ضربة موجعة في الدقيقة 78، بطرد قائده المدافع سيرجيو راموس، بعد تدخله الخشن على ميسي.

وأدرك النجم الكولومبي البديل، خاميس رودريغيز، التعادل للفريق الملكي، في الدقيقة 86، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من زميله مارسيلو من الجهة اليسرى.

لكن الكلمة الأخيرة كانت للساحر ميسي، الذي اقتنص هدف الفوز للعملاق الكاتالوني، في الوقت القاتل، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وأشعل برشلونة، بعد هذا الفوز الثمين، المنافسة على الليغا، فقد رفع رصيده إلى 75 نقطة، وانتزع الصدارة من ريال مدريد، الذي لديه نفس الرصيد من النقاط، ولكنه يملك مباراة مؤجلة ضد مضيفه سيلتا فيغو.