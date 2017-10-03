برشلونة.. احتشاد آلاف المتظاهرين أمام مقر الشرطة العامة

تجمع الآلاف من المتظاهرين مساء اليوم الثلاثاء في مقاطعة كتالونيا (برشلونة) تأييدا للاستفتاء الداعي لاستقلال الإقليم.

احتشد الآلاف من المتظاهرين في ساحة الجامعة وأمام مقر الشرطة العامة في مدينة برشلونة، في ختام يوم شهد مسيرات وإضرابا شل معظم قطاعات المدينة.

وكانت محطات المترو قد أغلقت في المدينة الكتالونية، وقطعت معظم الطرق الرئيسية اليوم، كما أغلقت كافة المؤسسات الحكومية، استجابة للإضراب المؤيد لاستقلال الإقليم عن الحكومة المركزية في مدريد.

يذكر أن كافة الاتحادات العمالية الكتالونية دعت لإضراب عام، بعد محاولة الشرطة المركزية إغلاق لجان اقتراع الاستفتاء بالقوة، بسبب حظر الحكومة المركزية في مدريد الاستفتاء، واعتباره “غير قانوني”.