برشلونة.. المحكمة العليا تؤيد سجن ميسي ووالده

بسبب اتهامات بالتهرب الضريبي، أيدت المحكمة العليا الإسبانية عقوبة السجن لمدة 21 شهرا بحق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ووالده خورخي أوراسيو ميسي.

وكان ميسي ووالده قدما استئنافا للمحكمة العليا الإسبانية، التي لم تقتنع بالأدلة التي قدمها اللاعب، لتؤيد الحكم عليهما بالسجن لمدة 21 شهرا.

وكانت المحكمة الجنائية في مقاطعة كاتالونيا الإسبانية قد أصدرت في السادس من يوليو الماضي، حكما بالسجن 21 شهرا على ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة ووالده خورخي ميسي بعد إدانتهما بالتهرب الضريبي.

يذكر أن عقوبة السجن تعلّق في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين.