برشلونة بعد جهد كبير يتمكن من التأهل إلى الدور الربع النهائي لكأس الملك

تأهل فريق برشلونة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك اسبانيا بعد أن حقق فوزا مستحقا على ضيفه فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-1 في مباراة إياب الدور ثمن النهائي على ملعب كامب نو.

وتأهل برشلونة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 -3، وسيطر برشلونة على مجريات المباراة وتمكن لويس سواريز من تسجيل الهدف الأول للفريق عند الدقيقة 35 بعد كرة عرضية مررها له جوردي ألبا ليستقبلها لويس سواريز بمقصية رائعة.

ومع بداية الشوط الثاني إحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لمصلحة برشلونة عندما تعرض البرازيلي نيمار للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليتولى نيمار بنفسه تنفيذها ويحرز الهدف الثاني لبرشلونة، وقلص أتلتيك بيلباو الفارق برأسية هنريك سابوريت عند الدقيقة 51.

وسجل الساحر، ليونيل ميسي هدف التأهل لبرشلونة من ضربة حرة مباشرة وضعها على يسار الحارس الذي وقف متفرجا على الكرة عند الدقيقة 78.