برشلونة تودع ماسكيرانو

انهالت عبارات المديح والثناء على اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، خلال حفل وداعه لنادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء، في حضور زملائه الحاليين والسابقين الذين أبدوا تعاطفا كبيرا معه.

وشارك جميع لاعبي الفريق الكتالوني في حفل وداع ماسكيرانو، بداية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحتى اللاعب السابق للنادي الكتالوني تشافي هيرنانديز، الذي بعث له برسالة من قطر، حيث يلعب هناك لصالح نادي السد.

وقال ميسي، الذي حضر حفل وداع مواطنه وزميله في المنتخب الأرجنتيني متأنقا مرتديا حلة سوداء: “سأتذكر كل ما عشناه هنا في النادي، الأشياء الجيدة والسيئة، لقد كان وقتا طويلا وكان من الرائع مشاركته معك”.

ومن جانبه قال جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة: “اللعب بجانبك كان أمرا مفرحا للغاية، لقد كانت سنوات طويلة، وعلى عكس المتوقع لعبنا جزء كبيرا منها جنبا إلى جنب في الدفاع، لأنك لم تأتي إلى هنا لكي تلعب في هذا المركز”.

وتابع: “إنه أمر يبعث على الفخر، لقد فزنا بأكثر مما كنا نتوقع، أتمنى لك التوفيق وأن نعود لرؤية بعضنا البعض قريبا”.

وقال آندريس إنييستا، القائد الحالي لبرشلونة: “لقد كان أمرا مميزا للغاية مشاركتك الكثير والكثير من الأشياء، لا أتحدث فقط عن الألقاب ولكن عن الأحداث اليومية وحواراتنا وأشياء أخرى، أجد في نفسي توافقا مع شخصيتك ونظرتك للرياضة وللحياة ولهذا فأنا ممتن بحصولي على فرصة لمشاركتك غرفة خلع الملابس”.