برشلونة ضد مونشنغلادباخ والمانس سيتي ضد سيلتك في دوري الأبطال

يبحث برشلونة ومانشستر سيتي عن تحقيق فوز ثان على التوالي عندما يحل الأول ضيفا على مونشنغلادباخ الألماني، والثاني على سيلتيك الاسكتلندي الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وتغلب الفريق الكاتالوني على سلتيك 7-0 ومانشستر سيتي على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 4-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ويحل بطل إسبانيا ضيفا على صاحب المركز الرابع في الدوري الألماني.

وستكون رحلة برشلونة من دون نجمه الأرجنتيني المصاب ليونيل ميسي صاحب 3 أهداف في مرمى سلتيك، إلى مونشنغلادباخ مناسبة طيبة لحارسه الألماني مارك آندريه تير شتيغن للعب لأول مرة ضد فريقه السابق الذي انتقل منه عام 2014 الى النادي الكاتالوني.

ويغيب أيضا المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي عن برشلونة الذي استعد للقاء بفوز كبير على سبورتينغ خيخون في الدوري المحلي 5-0.

وفي المباراة الثانية، سيحاول مانشستر سيتي الذي فاز في مبارياته الـ10 في مختلف المسابقات بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا المنتقل من بايرن ميونيخ، الاستمرار بتحقيق الانتصارات على حساب مضيفه سيلتيك الاسكتلندي.

والتقي الفريقان وديا سابقا مرتين فتعادلا في الأولى على أرض سيلتيك 1-1 في 6 أغسطس/آب 2008، وفاز سيتي على أرضه بعد عام ويومين 2-1 في 8 أغسطس/آب 2009.