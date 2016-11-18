برشلونة في أزمة.. والسبب فيدال

لا زالت التقارير الصحفية في مختلف أنحاء أوروبا تتحدث عن رغبة برشلونة بضم مدافع أيمن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض الرحيل المرتقب للظهير الأيمن الحالي أليكس فيدال.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة يفاضل بين 3 لاعبين.وتشير الصحيفة إلى أن الخيارات الثلاثة هي السويسري ليشتستاينر، لاعب يوفنتوس الإيطالي، وداريو سرنا لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني، وإيفانوفيش لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب التقارير، فإن برشلونة حاول التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب فالنسيا، لكن الصفقة قد تتجاوز 20 مليون يورو، وهو ما لا يريده النادي الكتالوني في الوقت الحالي.

وقد يكون اللاعب الصربي إيفانوفيتش خيارًا مثاليًا، حيث أنه لم يلعب كثيرًا مع مدرب البلوز أنطونيو كونتي، ولم يشارك في آخر 4 مباريات مع الفريق سوى مرة واحدة.

وينتهي عقد إيفانوفيتش مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، أي أن برشلونة لن يدفع كثيرًا لضمه، خاصة أن عمره 32 عامًا، كما هو الحال مع داريو سرنا أيضًا.