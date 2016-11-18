برشلونة يحدد مدربه الجديد الموسم المقبل

أكدت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة الإسباني استقر على بديل لمدرب الفريق لويس إنريكي، حال فشل النادي الكتالوني في تحقيق أي بطولة محلية أو أوروبية الموسم الحالي.

وذكر موقع “توب ميركاتو”، نقلا عن صحيفة “آس” الاسبانية، أن برشلونة استقر على الإسباني ؤ، مساعد المدرب الحالي، لتدريب الفريق، الموسم المقبل في حالة تعثر إنريكي في الليجا أو دوري أبطال أوروبا.

ويساعد أونزو (49 عامًا) إنريكي منذ فترة العمل مع فريق سيلتا فيجو موسم 2013-2014، وحتى انتقالهما لتدريب برشلونة عام 2014 وحتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة يسعى لاستغلال إنريكي في وظيفة المدير الرياضي للفريق الكتالوني على أن يصبح مساعده أونزو على رأس الجهاز الفني.