برشلونة يدعم صفوفه بصفقتين من بايرين ميونخ

يضع مسؤولو برشلونة الإسباني، ثنائي بايرن ميونيخ ديفيد ألابا وجوشوا كيميتش، ضمن خيارتهم لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل على أقصى تقدير.

ووفقا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، تفكر إدارة برشلونة في التقدم بعرض خيالي لإقناع بايرن ميونيخ بالتخلي عن الثنائي، رغم إدراكها لمدى صعوبة تلك الخطوة.

ويمتد تعاقد بطل الدوري الألماني مع ظهير أيسر النمسا ألابا حتى عام 2021، كما ينتهي تعاقد الألماني الدولي كيميتش مع البافاري بحلول صيف 2019.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة البلوجرانا بدأت بالفعل تحركاتها لإتمام الصفقة المزدوجة، بإجراء اتصالات مع الثنائي لاستطلاع مدى رغبتهم في ارتداء قميص بطل الليجا.

يذكر أن ريال مدريد تقدم بعرض خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة للتعاقد مع ديفيد ألابا، وهو العرض الذي أعلن مسؤولو بايرن ميونيخ رفضهم القاطع له.