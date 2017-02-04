برشلونة يراقب الألماني أوزيل لاعب أرسنال

يرصد برشلونة الإسباني، صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد أوزيل في يونيو 2018، ولم يتوصل لإتفاق مع آرسنال لتجديد التعاقد حتى الأن، وتستمر المفاوضات منذ عدة أشهر ماضية بين الطرفين.

وأفاد موقع “كالشيو ميركاتو”، حسب “الكونفدينشال” أن النادي الكتالوني، توصل مع وكيل اللاعب، للحديث حول عودة أوزيل للدوري الإسباني، بعدما لعب لريال مدريد من قبل، لكن هذه المرة عبر بوابة العدو اللدود للفريق الملكي.

وقالت التقارير، أن اللاعب صاحب الـ 28 عاماً، يمكنه أن يجيد اللعب لبرشلونة، لتناسب طريقة لعبه مع الأسلوب الذي يطبقه الفريق الكتالوني.

يُذكر أن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يهتم بالتعاقد مع اللاعب، هناك أيضاً بايرن ميونخ الألماني.