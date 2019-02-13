برشلونة يستعيد مدافعه أمام ليون

تنفس الجهاز الفني لفريق برشلونة، بقيادة أرنستو فالفيردي، الصعداء بعد تعافي المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، من الإصابة التي لحقت به، واقترابه من المشاركة مع الفريق الكتالوني في المباراة المرتقبة، أمام ليون، لحساب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد مدافع برشلونة إلى التدريبات الجماعية للبلوجرانا، بعد تعافيه من إصابة الركبة، التي أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسباني، أن هذه العودة قد تشير إلى إمكانية عودة أومتيتي لقيادة دفاع البلوجرانا أمام أولمبيك ليون، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في فرنسا، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر مباراة خاضها أومتيتي مع برشلونة، في 24 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أمام أتلتيكو مدريد، وذلك بعد أن كان غائبًا لمدة تقترب من شهرين، أي أنه في آخر 4 أشهر لم يلعب إلا مباراة واحدة.

جدير بالذكر أن برشلونة تعاقد مع الكولومبي جيسون موريلو من فالنسيا، على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل تعويض إمكانية إجراء أومتيتي لجراحة في الركبة، قد تجعله يغيب لنهاية الموسم، لكنه لم يجري هذه العملية.