برشلونة يسقط بفخ التعادل امام ملقا في الدوري الإسباني

سقط برشلونة، في فخ التعادل السلبي، أمام ضيفه مالاجا، الذي لعب بتسعة لاعبين بالشوط الثاني، في المباراة التي جرت بينهما، مساء السبت، على الكامب نو، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وفشل الفريق الكتالوني، انتزاع صدارة الليجا “مؤقتا”، وفقد نقطتين ثمينتين، في الصراع على القمة مكتفيًا بنقطة وحيدة رفعت رصيده الى (26 نقطة) في المركز الثاني.

ويستطيع ريال مدريد “المتصدر بـ27 نقطة”، توسيع الفارق على الصدارة، إلى 4 نقاط في حال فوزه، على أتلتيكو، في ديربي مدريد، في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، رفع فريق مالاجا، رصيده إلى 16 نقطة، في المركز العاشر، وتمكن من إيقاف مسيرة برشلونة، ومنعه من الصدارة، بفضل الطريقة الدفاعية التي لعب بها مدربه خواندي راموس.

ورغم أن الفريق، لعب لمدة 21 دقيقة بعشرة لاعبين، بعد طرد لورينتي، وكذلك طرد خوان كارلوس للإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع.

لعب الإسباني، لويس إنريكي ، مدرب برشلونة، بطريقة (4-3-3) وتشكيلة مكونة من تير شتيجن، سيرجي روبرتو، جيرارد بيكيه، خافيير ماسكيرانو، جوردي ألبا، دينيس سواريز، بوسكيتس، رافينيا، أردا توران، ألكاسير، نيمار.

وغاب لويس سواريز للإيقاف، وليونيل وميسي؛ لشعوره بآلام في المعدة.