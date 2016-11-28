برشلونة يسقط في فخ التعادل والفارق يتسع بينه وبين الريال

سقط برشلونة في فخ التعادل مع مضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 1-1 الأحد 27 تشرين الثاني في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

كان سوسييداد البادىء بالتسجيل عبر ويليان خوسيه دي سيلفا في (د.53)، وأدرك برشلونة التعادل في ظرف أربع دقائق (د.59) بواسطة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما، فارتفع رصيد الفريق الكاتالوني إلى 27 نقطة، ليتسع الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 6 نقاط قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب السبت المقبل.

في المقابل ارتفع ريال سوسييداد إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.