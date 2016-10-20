برشلونة يعاقب غوارديولا ويهزم السيتي برباعية

قاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى فوز ساحق على ضيفه مانشستر سيتي، في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

شهد الشوط الأول ملحمة كروية رائعة، وقدم لاعبو الفريقين عروضا قوية ومثيرة، وخلقوا العديد من الفرص للتسجيل، وترجم الأرجنتيني ليونيل ميسي واحدة منها إلى هدف التقدم للبلوغراما في الدقيقة 17 مستفيدا من سقوط البرازيلي فيرناندينهو في منطقة الجزاء، فلحق البرغوث بالكرة وتخلص من الحارس التشيلي كلاوديو برافو قبل أن يرسلها إلى داخل شباكه.

وتلقى مانشستر ضربة قاضية في الشوط الثاني بطرد حارسه كلاوديو برافو لارتكابه خطأ قاتلا، الدقيقة 53، فقد أهدى الكرة للمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الذي لعبها من فوق رأسه، فتصدى لها التشيلي من خارج منطقة الجزاء وتلقى البطاقة الحمراء.

وأضاف الساحر ميسي الهدف الثاني للعملاق الكاتالوني، بعد انقضاء ساعة كاملة من صافرة البداية، بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية القريبة من مواطنه الحارس البديل ويللي كاباييرو.

وبعد ثماني دقائق فقط عاد البرغوث وأحرز الهدف الثالث “هاتريك” من متابعة لكرة مررها له زميله سواريز على طبق من ذهب من الجهة اليمنى. ليرفع النجم ميسي رصيده إلى 91 هدفا في تاريخ التشامبيونز ليغ، ويقلص الفارق إلى أربعة أهداف فقط بينه وبين الهداف التاريخي للبطولة غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد.

وتعرض المدافع الفرنسي جيريمي ماثيو، الذي حل مكان زميله جيرادر بيكيه المصاب، للطرد في الدقيقة 74.

وأضاع البرازيلي نيمار ضربة جزاء عند الدقيقة 88 حيث تصدى الحارس لكرته ببراعة، لكنه عوضها في الدقيقة التالية، بتسجيله الهدف الخامس للبرسا.

وحقق برشلونة انتصاره الثالث على التوالي، ويتصدر ترتيب المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن وصيفه أمام مانشستر سيتي، ويليهما فريق سيلتيك الأسكتلندي في المرتبة الثالثة برصيد نقطة، ومن ثم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.