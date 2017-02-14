برشلونة يعثر على بديل فيدال في فياريال

واصلت الصحف الكتالونية، ترشيحاتها بشأن الصفقة الطارئة، التي ينوي نادي برشلونة إبرامها، لتعويض فقدان ظهيره الأيمن أليكس فيدال، الذي سيغيب 5 أشهر، لإصابته بخلع في مفصل القدم.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، اليوم الثلاثاء، إن الصربي أنطونيو روكافينا، ظهير فياريال، دخل دائرة اهتمامات مسئولي برشلونة، ولويس إنريكي، مدرب الفريق، لسد الثغرة التي يعاني منها البارسا.

وأضافت الصحيفة، أن صفقة روكافينا، لن تكلِّف برشلونة كثيرًا، خاصة وأن اللاعب يشارك على فترات متباعدة، وإذا تلقى نادي فياريال عرضًا جيدًا، فلن يقف أمام إتمام هذه الصفقة، وسط الموسم الجاري.

ولفتت إلى أن أنطونيو روكافينا “33 عامًا” لعب 9 مباريات هذا الموسم، بواقع 5 بالدوري الأوروبي، ومباراتين في الدوري الإسباني، ومثلهما في الكأس.

كما أن اللاعب يملك خبرات عديدة بالكرة الأوروبية والإسبانية، حيث تنقل بين أندية بارتيزان بلجراد الصربي، وبوروسيا دورتموند الألماني، إضافة إلى بلد الوليد، وفياريال في إسبانيا.