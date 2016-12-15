برشلونة يعرض على ميسي أضخم راتب

كشفت صحيفة إسبانية عن بعض تفاصيل عرض برشلونة، لتجديد عقد نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي في صيف 2018.

وقالت صحيفة “أس” اليوم الخميس، إن “جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، سيُقدِّم عرضًا لميسي براتب سنوي، يصل إلى 35 مليون يورو، صافية من الضرائب”.

وأضاف “الراتب الإجمالي بالضرائب، سيصل سنويًا إلى 70 مليون يورو سنويًا، وهو ما يتجاوز الراتب الذي يحصل عليه ميسي حاليًا، وهو 20 مليون يورو فقط”.

وأشارت إلى أن نيمار دا سيلفا، يحصل تقريبًا على نفس المبلغ، أي أن اللاعبين، سيكلفان البرسا، 140 مليون يورو سنويًا، لافتة إلى أن النادي، ساعد نيمار في دفع بعض الضرائب، والغرامات الموقعة عليه، بقضية التهرب الضريبي.

واختتمت الصحيفة، أن “الأسابيع القليلة المقبلة، وربما بعد أعياد الميلاد، سوف يتم حسم مصير تجديد عقد النجم الأرجنتيني”.