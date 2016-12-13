برشلونة يفوز على الأهلي السعودي وديا

تفوق برشلونة على نادي الأهلي السعودي (5-3)، في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما، على استاد ثاني بن جاسم، في العاصمة القطرية الدوحة.

ضرب برشلونة بقوة في بداية الشوط الأول، وتقدم بثلاثة أهداف نظيفة، عبر الثلاثي المرعب “MNS”، الهداف الأوروغوياني لويس سواريز، والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في الدقائق (8، 10، 17) على الترتيب.

وقلص “ميسي العرب” الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري”، الفارق، عند الدقيقة 51، من ضربة جزاء، نفذها على طريقة التشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا، صاحب ركلة الترجيح الشهيرة، في نهائي أمم أوروبا 1976، في مرمى لألمانيا.

ورد العملاق الكاتالوني بهدفين متتاليين، حملا توقيع كل من، المهاجم باكو ألكاسير، وزميله البرازيلي رافينيا الكانتارا، في الدقيقتين (55 و58) على الترتيب. واختتم المهاجم السعودي مهرجان الأهداف، بتسجيله ثنائية في الدقيقتين (60 و 65)، من عمر المباراة.

وحصل فريق برشلونة، بذلك، على كأس بطولة الخطوط الجوية القطرية.