برشلونة يقضي على خفافيش فالنسيا في الميستايا

نجا فريق برشلونة من كمين مضيفه فالنسيا في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه العملاق الكاتالوني في المقدمة، عند الدقيقة 22. ورد أصحاب الأرض بقوة بتسجيلهم هدفين متتاليين في غضون أربع دقائق فقط، الأول حمل توقيع منير الحدادي، لاعب برشلونة السابق، في الدقيقة (52)، وزميله رودريغو مورينو في الدقيقة 56. لكن الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم البرسا، أدرك التعادل في الدقيقة 62، ومن ثم حصل على ركلة جزاء في الوقت القاتل، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا عن الضائع، ترجمها زميله الساحر ميسي إلى هدف الفوز.

ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة، وانفرد بصدارة الليغا بفارق نقطة أمام قطبي الكرة المدريدية، أتلتيكو الذي يحل ضيفا على فريق إشبيلية، يوم الأحد، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، وريال الذي يستضيف أتلتيك بيلباو في اليوم ذاته، على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” في العاصمة مدريد.

في المقابل، توقف رصيد فالنسيا عند 9 نقاط، ويحتل المركز الخامس عشر حتى الآن في جدول ترتيب الدوري.