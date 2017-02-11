برشلونة يكتسح ألافيس بسداسية ويعتلي صدراة الليغا (صور)

اكتسح فريق برشلونة مضيفه ديبورتيفو ألافيس بستة أهداف دون رد ، مساء السبت ، على ملعب ” مينديزوروزا” في الجولة الثانية والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.

وثأر البارسا من هزيمته في لقاء الدور الأول على ملعب “كامب نو” في سبتمبر الماضي بنتيجة 2-1 كما اعتلى صدارة الليجا برصيد 48 نقطة وتجمد رصيد ألافيس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

افتتح سواريز مهرجان أهداف برشلونة في الدقيقة 37 ثم أضاف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 40 وسجل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 60 وفي الدقيقة 63 أحرز أليكسيس في مرماه ليمنح برشلونة الهدف الرابع ثم سجل راكيتيتش في الدقيقة 65 واختتم سواريز بهدفه الثاني والسادس للبارسا في الدقيقة 67.