برشلونة يكتسح ليغانس بـخماسية ويتصدر الليغا

تابع برشلونة عروضه القوية وفاز 5-1 على المجتهد ليغانيس اليوم السبت ليصعد إلى صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت.

ومع أنّ المضيف ليغانيس الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى بدأ المباراة المقامة ضمن المرحلة الرابعة بشجاعة كبيرة لكن برشلونة انتصر بسهولة بفضل خبرة نجومه وعلى رأسهم “MSN”.

وتبادل الثلاثي البرشلوني المرعب الهدايا في المباراة، حيث صنع الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الأول لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي (15)، وردّ الأخير الجميل للأول الذي سجل ثاني أهداف اللقاء (31) ثم أتى الدور على البرازيلي نيمار كي يوقع على الهدف الثالث مستفيداً من تمريرة سواريز (44).

وفي الشوط الثاني لعب برشلونة بهدوء أكثر في الدقائق الأولى وأضاف الخامس بفضل ميسي من ركلة جزاء احتسبت لصالح نيمار (55)، وأخيراً اختتم البرازيلي رافيينا أهداف بطل الدوري الإسباني (64).

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء وقّع البرازيلي غابرييل على هدف ليغانيس التاريخي الأول في مرمى برشلونة بمسابقة الليغا من ركلة حرة مباشرة جميلة (80).

واستعاد برشلونة عافيته على المستوى المحلي إثر تلقيه خسارة مفاجئة على أرضه من الصاعد الآخر ديبورتيفو ألافيس 2-1 في المرحلة الفائتة قبل أن يرد اعتباره يوم الثلاثاء الفائت عندما فاز على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 7-0 في دوري أبطال أوروبا.

وقدم ليغانيس أداءً جيداً حتى الآن في الدوري الإسباني بعد فوزه على سلتا فيغو 1-0 وتعادله مع أتلتيكو مدريد 0-0 وخسارته من سبورتينغ خيخون 2-1.

ويتصدر برشلونة حالياً الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد الذي سيلاقي إسبانيول الأحد.