برعاية الرئيس الأسد.. تخريج دفعات جديدة من طلبة الكلية العسكرية للبنات وطلاب الكلية الجوية

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى الـ 48 لقيام الحركة التصحيحية احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات “البحرية والجوية بمعاهدها الثلاثة جوي.. فني.. ملاحي” وطلبة الكلية العسكرية للبنات.

ثم ألقى مديرو الكليات كلمات أكدوا فيها أن النهج الذي تسير به سورية اليوم بقيادة الرئيس الأسد هو نهج الثوابت الوطنية والقومية وهذا النهج مستمر رغم جميع الضغوط والتهديدات وما أفرزته هذه الحرب الإرهابية الشرسة التي فرضت على الدولة السورية لثنيها عن ثوابتها الوطنية والقومية المشرفة.

وأكد مديرو الكليات في كلماتهم أن الانتصار على الإرهاب وداعميه جاء بفضل صمود أبناء شعبنا وتضحيات الجيش العربي السوري وبطولاته ودعم الأصدقاء والحلفاء.

ودعا مديرو الكليات الخريجين والخريجات إلى أن يكونوا أوفياء للقسم الذي قطعوه على أنفسهم في حماية الوطن والذود عن ترابه والعمل بكل إخلاص وتفان في سبيل مجده ورفعته وسموه وأن يبذلوا قصارى جهدهم لتطوير معارفهم وخبراتهم التي اكتسبوها ومواكبة كل جديد في مجالات العلوم المتنوعة.

بعد ذلك جرت مراسم تسليم العلم واستلامه وأدى الطلبة الخريجون والخريجات القسم العسكري ثم تلي أمر النجاح وتم توزيع الشهادات والهدايا على الخريجين والخريجات الأوائل.