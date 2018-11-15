برعاية الرئيس الأسد… تخريج دورة جديدة من طلاب الكلية الحربية

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية.

وناب عن السيد الرئيس في رعاية الاحتفال العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع وكان في استقباله على المدخل الرئيس للكلية الحربية اللواء مدير الكلية وعدد من كبار ضباط القيادة العامة.

وبدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبرار وعزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية ثم استأذن قائد العرض ببدء العرض العسكري.

وبعد مرور المجموعات المشاركة في العرض من أمام المنصة الرئيسة ألقى مدير الكلية الحربية كلمة أوصى فيها المتخرجين بأن يكونوا كمن سبقهم من زملائهم الذين أبلوا البلاء الحسن وجسدوا الأنموذج والقدوة في التصدي للمجاميع الإرهابية التكفيرية المسلحة وأن يكونوا قدوة حسنة لمرؤوسيهم ومثالا يحتذى في الانضباط والوعي والالتزام بالواجب وأهلا للأمانة والمسؤولية الوطنية.

وألقى العماد أيوب ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها للمتخرجين تهنئة الرئيس الأسد وتمنياته لهم بانضمامهم إلى من سبقهم من رجال سورية الشرفاء الذين صانوا طهر تراب سورية فكان لهم الأثر الكبير في مواجهة قوى البغي والعدوان والدفاع المشرف عن عزة الوطن وسيادته وكرامته.

وأكد العماد أيوب أن الإنجازات التي حققها رجال قواتنا المسلحة الباسلة في الحرب المفروضة على سورية هي الشاهد الأبلغ على أن أبناء أبطال تشرين التحرير وأحفادهم يصوغون اليوم ملحمة سورية عنوانها الانتصار على الإرهاب مشددا على أن كل من يراهن على تعبنا من امتداد سنوات الحرب عليه أن يعيد حساباته وإننا مصممون اليوم أكثر من أي وقت مضى على التمسك بالسيادة مهما بلغت التضحيات.

وتوجه العماد أيوب في ختام كلمته بالشكر إلى قيادة الكلية الحربية وجميع المدربين والعاملين فيها على الجهود التي بذلوها في تأهيل الطلاب وإعدادهم ليكونوا خير خلف لخير سلف.

بعد ذلك جرت مراسيم تسليم العلم واستلامه.

ثم أدى المتخرجون القسم العسكري وتلي أمر النجاح وموافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على تسمية دورتهم باسم الشهيد البطل النقيب علي محمد الموعي تقديرا للشهادة وتخليدا للشهداء الأبرار.

بعد ذلك تم توزيع الهدايا الرمزية على المتخرجين الأوائل وعلى الخريج الأول من الطلاب العرب ثم قدم الطالب الأول درع الدورة للعماد أيوب عربون وفاء وإخلاص كما تم تقديم درع الدورة لذوي الشهيد النقيب علي محمد الموعي عربون عهد ووفاء لدماء الشهداء.

واختتم الاحتفال بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.