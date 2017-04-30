برعاية الرفيق الهلال.. فعاليات اجتماعية واقتصادية تقدم 6 طن من المواد الغذائية دعما لصمود الجيش

برعاية الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق هلال الهلال، قامت فعالية اجتماعية واقتصادية قدمت من دمشق إلى مطار القامشلي الدولي يمثلها كل من رجل الأعمال المغترب تامر بلبيسي والمحامي سامر مهنا والمهندس رياض شتيوي بتقديم كمية 6 اطنان من المواد الغذائية دعما لصمود ابطال الجيش العربي السوري بدير الزور، والتي سيتم نقلها تباعاً عبر مطار القامشلي الدولي باتجاه مدينة دير الزور.

بينت الرفيقة جازية الشيخ علي عضو قيادة فرع الحزب و المشرفة على فصيل “خنساوات سورية”، أحد فصائل القوى الرديفة للجيش العربي السوري الى ان هذه المبادرة تأتي استكمالاً للحالة الوطنية في البلاد من اقصاه الى اقصاه، ونشكر أصحاب هذه المبادرة الذين عبروا عن حسهم وانتمائهم الوطني اليوم نحو جيشنا الباسل الذي يسطر كل يوم اروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء…



بدورهم أكد أصحاب المبادرة: أن من الواجب على كل مواطن أن يدعم صمود الجيش العربي السوري و نحن كفعاليات اجتماعية واقتصادية سنبقى قريبين من الجندي السوري قرب زناد البندقية من زند العسكري في كل معاقل البطولة و كل ما سيتم تقديمه لبواسل جيشنا لا يوازي ذرة واحدة من حجم التضحيات التي قدمها حماة الديار في ساحات البطولة والشرف والكرامة،

وأشاروا إلى الحالة الوطنية لن تتوقف حتى يتم تحرير اخر شبر من ارض الوطن من دنس الإرهاب وداعميه ومموليه.

وبينوا ان فريق عملهم ياتي استمرارا للمبادرات الوطنية التي قاموا بها في عدد من المحافظات السورية لدعم صمود الجيش وتكريم ذوي الشهداء تقديرا لما قدمه ابناؤهم من تضحيات في سبيل الوطن.

القامشلي _عبدالرحمن السيد _البعث ميديا