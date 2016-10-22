برعاية وزير الدفاع.. الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية البحرية

برعاية العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية البحرية الذين سميت دورتهم باسم الشهيد الملازم أول حسن عيسى ونوس.

وألقى مدير الكلية البحرية كلمة أكد فيها على أهمية العلوم والمعارف التي اكتسبها المتخرجون بما يسهم في الارتقاء بمستوى تنفيذ المهام المنوطة بهم في ميادين العمل المختلفة ولا سيما في مواجهة الأخطار التي تهدد أمن الوطن والمواطنين.

وحث مدير الكلية المتخرجين على أن يكونوا عند حسن الظن بهم رجالا ميامين مستعدين لبذل أغلى ما يملكون فداء للوطن.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت اجلالا واكبارا لارواح شهدائنا الابرار وعزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية وتضمن الاحتفال عرضا عسكريا شاركت فيه دورات الكلية.

وجرت في نهاية الاحتفال مراسم استلام العلم وتسليمه وتأدية المتخرجين القسم العسكري اضافة الى توزيع الهدايا الرمزية على المتخرجين الاوائل.