بركان يثور في الفلبين مترافقاً مع تسع هزات أرضية

ثار بركان جبل مايون في جزيرة بيكول الفلبينية اليوم نافثاً حمماً تساقطت على المنحدرات ورماداً انتشر إلى البلدات المجاورة.

ونقلت وكالة رويترز عن معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل قوله: تم تسجيل تسع هزات أرضية في منطقة البركان أربع منها صاحبت خروج الحمم البركانية في ظل تراكم الضغط الذي أدى إلى تدفق الحمم والرماد”.

وأضاف المعهد: المستوى الثالث من التحذير بشأن بركان مايون ما زال قائماً وهو يعني وجود مستوى مرتفع نسبياً من الثوران حيث تتواجد الصخور المنصهرة في فوهة البركان ويحتمل وقوع ثوران خطير قريباً , مشيراً إلى أن الحمم تجاوزت منطقة محظورة نصف قطرها ستة كيلومترات ما دفع السكان للفرار.

وتسبب بركان مايون في مقاطعة بيكول التي يقصدها السياح بحالة إرباك منذ بدء نشاطه يوم السبت الماضي ما دفع الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في الفلبين إلى إصدار أمر بإجلاء سكان عدد من القرى المجاورة إثر إنبعاث الرماد البركاني منه.