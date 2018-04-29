برك مياه وسيول خفيفة دون تسجيل حوادث نتيجة الأمطار الرعدية في دمشق

تسببت الأمطار الغزيرة المترافقة بالرعد التي سقطت ظهر اليوم في مدينة دمشق بإحداث برك مياه وسيول خفيفة في مناطق عدة دون تسجيل أي حوادث.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن الأمطار تسببت بتشكل برك المياه في نفق الثورة وطريق بيروت وسوق الصالحية دون تعطيل حركة المرور مشيرا إلى حدوث سيول خفيفة في منطقة ركن الدين على أطراف دمشق من الجهة الشمالية دون أن تحدث أي اضرار.

وبين المصدر أنه تمت الاستعانة بسيارات الاطفاء لشفط وتعزيل المياه من سوق الصالحية كما تقوم ورشات المحافظة بالتعامل مع باقي تجمعات المياه مشيرا إلى وجود اختناقات مرورية بالحدود الطبيعية لحركة السير في مثل هذه الساعات التي تشكل عادة ذروة الازدحام.

و أوضح رئيس مركز التنبؤ الجوي رضوان الأحمد أن الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها العاصمة اليوم بلغت 12 مم وكانت متوسطة الشدة امتدت إلى محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا موضحاً أن بقاء البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية المرافقة لامتداد منخفض جوي وارتفاع درجات الحرارة اليوم والعوامل المحلية فوق مدينة دمشق أدت إلى تطور سريع عند ساعات بعد الظهر وتشكل غيوم ركامية السي بي.

وأفاد الأحمد بأن الفعالية الجوية تنتهي مساء اليوم بعد أن أدت لهطولات رعدية خاصة في المناطق الجنوبية وبالنسبة للأوضاع الجوية المتقلبة التي شهدتها بلاد الشام سوف تستمر خلال شهر أيار وبعد ظهر الثلاثاء والأربعاء القادمين من المتوقع تطور المنخفض وحدوث هطولات رعدية متوسطة الشدة.

وشهدت دمشق الخميس الماضي أمطارا غزيرة تسببت اسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح ووقعت أضرار مادية بعدد من السيارات نتيجة سيول جارفة في منطقة ركن الدين.