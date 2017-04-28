برلمانية تشيكية: عضوية النظام السعودي في لجنة المرأة بالأمم المتحدة استهزاء تام بالمجتمعات الحضارية

وصفت النائب في مجلس النواب التشيكي يانا تشيرنوخوفا اختيار النظام السعودي لعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة بأنه استهزاء تام بالمجتمعات الحضارية.

وقالت تشيرنوخوفا في مداخلة لها في البرلمان التشيكي أمس: إن “اختيار السعودية يشبه تماما اختيار الشخص الذي يقوم بافتعال الحرائق رئيسا لفريق الاطفاء اذ أن كل امرأة في السعودية تحتاج إلى وصي يقوم بكل الأعمال بالنيابة عنها ويدير حياتها عمليا منذ الولادة إلى الموت كما أن السعودية هي الدولة التي تقوم بجلد النساء وتقتلهن في حين أن الجرائم الواقعة عليهن من طرف الآباء والأخوة هي من الأمور العادية”.

وأشارت تشيرنوخوفا إلى أنه حتى قيادة السيارة من قبل المرأة في السعودية تعتبر أمرا “خياليا” ومع كل ذلك يتم اختيار النظام السعودي لعضوية اللجنة التي من مهامها الاساسية دعم المساواة بين النساء والرجال وتعزيز موقع النساء في العالم.

ولفتت تشيرنوخوفا إلى أن التصويت تم بشكل سري داعية رئيس حكومة التشيك إلى “التبرؤ” من وجود النظام السعودي في مثل هذه اللجنة والكشف للنواب عن الطريقة التي صوتت بها التشيك.

وكان لاختيار النظام السعودي مجددا لعضوية لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة والمعنية بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الفترة ما بين 2018 و2022 ردود فعل واسعة وجدل كبير وتساوءلات فى الغرب وخاصة بعد أن جاء نظام بنى سعود عام 2016 فى نهاية قائمة المساواة بين الجنسين دوليا.

يذكر أن النظام السعودي احتل عام 2016 المركز 141 من أصل 144 دولة في قائمة المساواة بين الجنسين.