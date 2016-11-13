برلمانية فرنسية: مشاركة روسيا العسكرية في سورية ساهمت في تقهقر “داعش”

أكدت عضو الجمعية الوطنية الفرنسية عن حزب الجمهوريين فاليري بوايي أن المشاركة الروسية إلى جانب الجيش العربي السوري في الحرب على الارهاب ساهمت في تقهقر تنظيم “داعش” على الارض داعية في الوقت ذاته إلى محاربة ايديولوجيا التطرف.

وحول دعوة رئيس وزراء فرنسا الأسبق فرانسوا فيون أمس إلى توطيد العلاقات الروسية الفرنسية قالت بوايي في حديث مع وكالة سبوتنيك اليوم ان المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلةفرانسوا فيون..”يمتلك نظرة واضحة وشجاعة للعلاقات بين الدول فهو يريد توطيد العلاقات مع روسيا وفي هذا الصدد أشير إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هو أيضا عبر عن رغبته في توطيد الحوار مع موسكو وهذا أمر جيد سيأتي في مصلحة الغرب”.

وقالت..ان “فيون يمتلك رؤية جيدة للمسائل الدولية والعلاقات الخارجية علاوة على نظرته لملف محاربة الارهاب”.

ودعت بوايي الحكومة الفرنسية إلى مراجعة سياستها ومواقفها تجاه دول الخليج التي” تدعي صداقة فرنسا في العلن فيما الحقيقة تؤكد دعمها المطلق للارهاب”.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون أكد في اكثر من مناسبة على أهمية دعم الجيش العربي السوري في محاربة “داعش” وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق لتوفير الاتصال التقني مع الجيش السوري والتعاون مع إيران وحزب الله ورفع العقوبات عن روسيا.

يشار إلى أن فيون كان رئيسا للوزراء بين عامي 2007 و 2012 وهو مرشح عن حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يومي 23 نيسان و7 ايار من العام القادم.