برلمانية مصرية: حل الأزمة في سورية سياسي بين السوريين أنفسهم

أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري داليا يوسف أن حل الأزمة في سورية سياسي بين السوريين أنفسهم ودون تدخل خارجي.

وبينت يوسف أنه يمكن أن يكون هناك دعم دولي لحل الأزمة في سورية شريطة موافقتها عليه مشيرة إلى أن أعداء سورية يحاولون إثارة الفتنة فيها.

وقالت يوسف: إن الجميع حزينون على ما تتعرض له سورية منذ سنوات فهي من أكثر البلدان جمالاً واستطاع شعبها الحفاظ على عقيدته الوطنية وعلى تراثه الثقافي المتنوع، معربة عن تقديرها للدول المؤيدة للحق في سورية والتي ترفض تسليح المجموعات الإرهابية.

وأشارت إلى أهمية عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسورية وقالت: كنا دولة واحدة وبيننا تاريخ وعلاقات وأرضية مشتركة، لافتة إلى العلاقات الممتدة التي تربط الشعبين المصري والسوري.