برلمانيون روس في زيارة لكوريا الشمالية الشهر المقبل

صرح كازبيك تايسايف منسق المجموعة البرلمانية للعلاقات مع برلمان كوريا الشمالية، أن برلمانيون من مجلس الدوما الروسي ينتمون لكافة الأحزاب يخططون لزيارة كوريا الشمالية مطلع تشرين الثاني.

وأضاف تايسايف أنه يترأس لجنة الصداقة مع كوريا الشمالية، مبينا أن تاريخ الزيارة من المتوقع أن يكون نهاية تشرين الأول – مطلع تشرين الثاني.

كما أشار أنه من السابق لأوانه الحديث مع من سيجتمع النواب في كوريا الشمالية وما هي الموضوعات التي ستثار. والجدير بالذكر أن وفد برلماني روسي تابع للحزب الليبرالي قد زار كوريا الشمالية في 2- 6 تشرين الأول.