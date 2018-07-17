برلمانيو بريطانيا: لندن متواطئة مع أمريكا بقتل مدنيين في سورية والعراق

أظهر تحقيق برلماني بريطاني، عن تورط القوات البريطانية بقتل مدنيين في سورية والعراق بهجمات بطائرات دون طيار إضافة إلى التواطؤ في جرائم حرب ارتكبتها الولايات المتحدة في المنطقة.

وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن تحقيقا لمدة عامين أجرته مجموعة برلمانية معنية كشف عن أن عدد العمليات التي سهلتها بريطانيا في العراق وسورية واليمن وباكستان والصومال يزداد دون أي تدقيق علني إضافة إلى قيامها بضرباتها الخاصة ومشاركتها الفعلية موضحا أن وزارة الدفاع البريطانية تساعد في العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون والتي تنتهك القانونين الوطني والدولي على السواء.

ونقل التحقيق عن قادة عسكريين قولهم إن “الطائرات دون طيار أصبحت جزءا طبيعيا من أعمال جمع المعلومات الاستخبارية والقيام بضربات عسكرية دقيقة وأن استخدامها سيزداد بشكل مستمر”.

ولفت التحقيق إلى أن هناك قلقا متزايدا من أن بريطانيا تدعم على الأرجح برنامجا للطائرات دون طيار حيث ترتكب الولايات المتحدة أعمالا غير قانونية من خلال استخدامها ما يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وكانت القوات الأمريكية أقرت بمقتل أكثر من 900 مدني في غارات جوية على مناطق في العراق وسورية منذ 2014.