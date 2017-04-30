برلمانيي الشعب الجمهوري: أردوغان يهدف لإقامة نظام ديكتاتوري في تركيا

وصف عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض مصطفى بالباي رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأنه متناقض سياسيا ودستوريا وأخلاقيا.

وقال بالباي في حديث لقناة الشعب التركية.. إن ” أردوغان استغل محاولة الانقلاب الأخيرة حتى يتخلص من جميع معارضيه ومنافسيه في المؤسسة العسكرية والاستخبارات والأمن وكل أجهزة الدولة ” مشيرا إلى زيادة عدد الذين تم طردهم من مناصبهم على مئة الف.

وكرر بالباي اتهاماته للجنة العليا للانتخابات بأنها زورت عملية الاستفتاء ونتائجه مؤكدا أن النتيجة كانت ضد التعديلات الدستورية بما لا يقل عن 52 بالمئة.

وعبر بالباي عن قلقه من المسار الحالي لسياسات أردوغان موضحا أنه يهدف لإقامة نظام ديكتاتوري يحكم من خلاله تركيا بمفرده.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو أكد أمس أن نظام أردوغان زور نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى في ال16 من الشهر الجاري.