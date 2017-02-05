برلماني إيراني:إيران لن تفاوض أي بلد حول قدراتها الصاروخية والدفاعية والعسكرية

جدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسين نقوي حسيني التاكيد على أن ايران لن تفاوض أي بلد حول قدراتها الصاروخية والدفاعية والعسكرية.

وقال نقوي حسيني في تصريح لوكالة تسنيم الايرانية للانباء إن “الغرب لا يمكنه العثور على ثغرة في تنفيذ ايران للاتفاق النووي لذلك يسعى الى طرح مزاعم جديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

واضاف إن “أمريكا تسعى إلى خلق أجواء ضد ايران في الشأن الصاروخي لتربط هذه القضايا بخرق الاتفاق النووي عبر تعكير الأجواء” مبينا ان الأمريكيين يسعون من خلال ذلك لدفع ايران الى طاولة المفاوضات إلا أنها ” أعلنت مرارا انها لن تفاوض اي بلد حول القدرات الصاروخية والدفاعية والعسكرية ولن تسمح بتدخل اي بلد في قدراتها الدفاعية والصاروخية”.

وأشار الى أن تطوير الصواريخ الإيرانية استراتيجية دفاعية جاءت وفق توجيهات قائد الثورة الإسلامية حيث ان أسلحة الدمار الشامل ومنها النووية والبيولوجية والكيميائية لا مكان لها في استراتيجية إيران الدفاعية.

وكان وزير الدفاع الايرانى العميد حسين دهقان اكد الخميس الماضي “أن الاختبارات الصاروخية التي اجرتها إيران مؤخرا لم تخالف الاتفاق النووي والقرار الدولي رقم 2231 ولا تنتهكهما”.