برلماني تركي: أردوغان أداة أمريكية

أكد النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري مصطفى بالباي أن رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان شكل أداة خطرة استخدمتها الولايات المتحدة لتنفيذ مشروعها المسمى الشرق الأوسط الكبير الرامي لاستهداف سورية والعراق وتقسيم الدول العربية.

وقال بالباي في حديث لقناة الشعب التركية اليوم:”إن كل ما فعله اردوغان وحكومات حزبه العدالة والتنمية منذ بداية الأزمة في سورية كان خدمة لمخططات الهيمنة الامريكية والاسرائيلية في المنطقة والتي سميت بالربيع العربي” لافتا إلى أن سياسات اردوغان التي قيل عنها بأنها ترمي لإحياء السلطنة العثمانية شكلت جزءا من المخططات الغربية وما جرى في سورية والعراق ومصر واليمن وليبيا يشكل دليلا على ذلك.

وشدد بالباي على أن أردوغان قضي على الحريات في تركيا حتى يتسنى له أن يلعب دوره بشكل نموذجي مشيرا إلى أن الهدف من التعديلات الدستورية هو إقامة نظام رجعي استبدادي يجعل من تركيا “جزءا من المجموعة العربية الموالية لامريكا كما هو الحال في دول الخليج”.