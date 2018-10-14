برلماني تركي: النظام السعودي مسؤول عن المجازربسورية واليمن والعراق

أكد عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري علي شكر أن نظام بني سعود يتحمل بشكل مباشر وغير مباشر مسؤولية المجازر التي ترتكب بحق الشعب اليمني وتلك التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

وقال شكر في حديث لقناة الشعب التركية: “الجميع يعرف أن سجل بني سعود الإجرامي حافل بالجرائم الدموية”.

وحول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول أشار شكر إلى أنه اذا لم يكشف المسؤولون الأتراك رسميا عن كل المعلومات التي لديهم فيما يخص هذه القضية “فسيكونون شركاء في الجريمة” مع نظام بني سعود.

واستبعد شكر أن يكشف مسؤولو النظام التركي عن تفاصيل هذه القضية بسبب مساوماتهم المستمرة مع النظام السعودي.

ويواجه نظام بني سعود على خلفية اختفاء خاشقجي منذ أيام ضغوطا وانتقادات متزايدة ولا سيما بعد توجيه اصابع الاتهام إليه في هذه القضية بينما كشفت مصادر أمنية تركية أن مسؤولين سعوديين دخلوا القنصلية السعودية في اسطنبول في الوقت الذي كان خاشقجي داخلها واختفى منذ ذلك الوقت.