برلماني تركي: تصريحات أردوغان عن “جبهة النصرة” دليل على علاقته بها

أكد آران اردام عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري أن تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان التي تحدث فيها لـ “جبهة النصرة” الإرهابية “بضرورة خروجها من حلب” هي اعتراف رسمي بعلاقته بها وبجرائمها وارهابها ودعمها.

وقال أردام في مذكرة استفسار لرئيس الوزراء بن علي يلدريم إن هذه التصريحات “اعتراف رسمي بعلاقة أردوغان وانقرة بـ “جبهة النصرة” المصنفة كمنظمة ارهابية في امريكا والامم المتحدة واوروبا” مطالبا في مذكرته بـ “الاعلان رسميا عن موقف الحكومة التركية في موضوع “جبهة النصرة” والجماعات الارهابية في سورية”.

وتساءل اردام “ما هي العلاقات المتشابكة التي استطاع اردوغان من خلالها اقناع النصرة بالخروج من حلب وهل قامت الجبهة الوهابية السلفية بعملياتها الاجرامية ضد النساء والأطفال في سورية بناء على رجاء أردوغان”.

كما تساءل أردام أن كانت حكومة النظام التركي قد قامت بأي تحرك دبلوماسي لإخراج “جبهة النصرة” من لائحة المنظمات الارهابية دوليا وهل صحيح أن أمريكا أرسلت أسلحة متطورة لـ “النصرة” عبر الاراضي التركية وهل صحيح أن أنقرة غطت مصاريف العلاج والادوية لارهابييها الذين نقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية.