برلماني روسي: اعتراض طائرة الاستطلاع الأمريكية درس حقيقي

اعتبر أندريه كوزينكو، النائب في مجلس الدوما الروسي من القرم، أن قيادة القوات البحرية الأمريكية تلقت درسا حقيقيا بعد اعتراض طائرتها الاستطلاعية فوق البحر الأسود.

وقال كوزينكو لوكالة “سبوتنيك”: “بالطبع، اعتراض أية محاولات لانتهاك المجال الجوي بمثل هذه الوسيلة التحذيرية الدقيقة يمثل جوهر العمل على تهدئة الرؤوس في واشنطن، وتذكير بأن القرم اليوم هو منطقة استراتيجية في روسيا. ويصعب القول ما إذا كانت تلك مهمة أو أن الطيار أضاع المسار”.

ونصح النائب الاستخبارات الأمريكية بجمع المعلومات عن شبه الجزيرة من خلال القنوات والمواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أنه في حال اتباع هذا النهج فإن المطبات الهوائية لن تكون مخيفة للاستخبارات الأمريكية.

وأكد النائب على أن جميع سكان القرم هم تحت حماية الدولة.