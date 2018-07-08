برلماني روسي: المناورات الأميركية الأوكرانية سلبية للغاية

قال عضو لجنة شؤون الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينسيفيتش إن المناورات العسكرية الأميركية الأوكرانية المزمعة في البحر الأسود ستزيد من تفاقم الوضع العسكري والسياسي في المنطقة وستلقي بظلالها على القمة المقبلة للرئيسين الروسي والأميركي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كلينسيفيتش قوله في تصريح: إن “روسيا تعتبر هذه المناورات سلبية للغاية” مضيفا.. “هي بالطبع لا تمثل خطرا علينا ونحن نراقب كل شيء بشكل صارم وإذا لزم الأمر فإن رد الفعل سيكون فوريا من قبلنا ومع ذلك فإن مما لا شك فيه أن هذه المناورات ستتسبب بتفاقم الوضع العسكري السياسي العام في المنطقة”.

وتابع البرلماني الروسي: إن المناورات الأميركية الأوكرانية تجري قبل أسبوع من قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي دونالد ترامب في الـ 16 من تموز الجاري في العاصمة الفنلندية هلسنكي والتي ينتظرها الكثيرون في العالم بأمل كبير ولا أعتقد أن المناورات تخلق خلفية جيدة لهذه القمة.