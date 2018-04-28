برلماني سلوفاكي: النظام السعودي إجرامي سلفي

أكد رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان السلوفاكي الدكتور لوبوش بلاها أن نظام بني سعود إجرامي يقوم بتنفيذ حرب فظة وسادية ضد اليمن مشيراً إلى انه يقوم بقتل الأطفال ويرتكب كارثة إنسانية ويخرق القانون الدولي.

وقال بلاها في تعليق نشره على موقعه على شبكة الفيس بوك اليوم.. إن “نظام آل سعود يقوم أيضاً بتمويل تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية في سورية” مؤكداً أنه نظام سلفي يقترب من حدود الفاشية.

وأشار إلى أن هذا النظام لا يزال إلى اليوم يرجم النساء بالحجارة ويحد بشكل سافر من الحريات ويخرق حقوق الإنسان بشكل فظ فهو نظام لا يزال يتواجد في القرون الوسطى.

وأكد أنه من غير المقبول على الإطلاق انتقاد بعض الدول على كل خطيئة ترتكبها في مجال حقوق الإنسان في حين تتم الصداقة مع الجزارين السعوديين.