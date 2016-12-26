برلماني مصري: انتصار سورية على الإرهاب احبط المؤامرة التي تحاك ضد المنطقة

أكد عضو مجلس النواب المصري أمين مسعود أن انتصار سورية على الإرهاب أحبط المؤامرة التي تحاك ضد المنطقة.

وقال مسعود في تصريح لمراسل سانا في القاهرة.. أن “سورية انتصرت على العصابات الإرهابية واحبطت المؤامرة التي تحاك ضد المنطقة ووقفت حائلا أمام مخططات التقسيم التي رغبت دول المؤامرة تنفيذها في أوطاننا العربية” مضيفا.. “سورية خط الدفاع الشمالي الأول عن المنطقة العربية وعلى مدار التاريخ انكسرت شوكة الاستعمار بوحدة سورية ومصر”.

وأكد مسعود ان مصر تقف إلى جانب الشعب السوري وتدعم صموده وتعتبر “وحدة سورية خطا أحمر لا يمكن المساس به”.