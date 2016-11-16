برلماني مصري: ضرورة تلاحم الجيشين السوري والمصري في محاربة الارهاب

أكد إبراهيم عبد النظير عضو مجلس النواب المصري ضرورة تلاحم الجيشين السوري والمصري في الحرب ضد الإرهاب التكفيري في المنطقة.

وقال عبد النظير إن الموقف المصري حيال ما تتعرض له سورية من حرب كونية يؤكد أهمية الحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها والقضاء على كل التنظيمات الإرهابية.

ونوه عبد النظير بأهمية تكاتف الشعب السوري وبقائه يدا واحدة في مواجهة ما يحاك ضد سورية من مؤامرات ومخططات تستهدفها حضارة وأرضا وشعبا.