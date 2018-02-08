برلمان الأطفال الثاني ينعقد في فرع طلائع البعث بدرعا

تجسيدا لقول السيد الرئيس بشار الأسد (إن أمامنا مهاماً واسعة في المستقبل في مقدمتها ايلاء الأجيال الناشئة كل الاهتمام والرعاية)، انعقد برلمان الأطفال الثاني بفرع درعا لطلائع البعث بحضور أمين فرع درعا للحزب الرفيق حسين الرفاعي و الرفيقة أميمة ابراهيم عضو منظمة طلائع البعث بسوريا رئيسة مكتب الاعلام والثقافة.

وجاء هذا البرلمان لمناقشة كل مايخص الوحدات الطليعية وما يواجه الرفاق الطليعيين من صعوبات و مشاكل والعمل على تذليلها في سبيل تطوير العمل في منظمة طلائع البعث والمساهمة في انشاء جيل مثقف واعٍ وتنمية ثقافة حب الوطن والتجذر به لتعود سوريا بلد الحضارة و الثقافة كما كانت سابقاً.

كما تم خلال الاجتماع الاستماع لمداخلات الرفاق الطليعيين والتي تركزت حول تأمين وسائل تعليمية لإيضاح الدروس في المناهج الجديدة،وتزويد كافة المدارس بالمحافظة بالمياه وتلافي انقطاعها،بالاضافة لاعادة النظر بتصميم الغلاف الخارجي للكتب المدرسية في المنهاج الجديد التي تحتوي صور لفنانين اوروبيين و استبدالها بصور لفنانين و علماء عرب وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي لتعريف جيل الناشئة بثقافة العرب و تاريخهم.

حضر البرلمان الرفاق اعضاء قيادة فرع درعا للحزب الرفيق غسان الزرزور رئيس مكتب التربية و الطلائع و الرفيقة ذودة المحارب رئيسة مكتب الاعداد و الثقافة والاعلام وأمين وأعضاء فرع درعا لطلائع البعث.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي