برلمان تركيا يفوض الجيش بمواصلة العداون على سورية والعراق!

أجاز برلمان نظام أردوغان صلاحية تفويض الجيش بمواصلة تدخلاته وعدوانه على السيادة والأراضي السورية والعراقية لعام إضافي وذلك حتى نهاية تشرين الاول 2017.

وذكر موقع “سي ان ان ترك” أن البرلمان التركي صدق على تمديد المذكرة التي تمنح حكومة حزب العدالة و التنمية صلاحية تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية في سورية والعراق لمدة عام آخر.

وأشار الموقع إلى أن أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية صوتت ب “نعم” على تمديد المذكرة فيما صوت حزب الشعوب الديمقراطي بـ ” لا”.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الخرق التركي السافر للسيادة السورية، مؤكدة أن محاربة الإرهاب لا تكون بطرد تنظيم “داعش” وإحلال تنظيمات إرهابية أخرى مكانه، مشددة على أن محاربة الإرهاب على الأراضي السورية من أي طرف كان يجب أن تتم من خلال التنسيق مع الحكومة السورية والجيش العربي السوري الذي يخوض هذه المعارك منذ أكثر من خمس سنوات.

هذا وكانت دبابات وعربات تركية عبرت في ال24 من آب الماضي الحدود السورية التركية إلى مدينة جرابلس في سورية تحت غطاء من طيران التحالف الأمريكي الذي تقوده واشنطن.